Entry List Atp Challenger 2026 – Week 7: Lille, Metepec, New Dehli, Tigre

Le entry list e i partecipanti dei quattro tornei Atp Challenger della Settimana 7 (16-22 febbraio 2026), durante gli Atp di Doha, Rio e Delray Beach. Settimana leggermente più scarna a livello di appuntamenti per il circuito challenger, con quattro eventi in programma in giro per il mondo. Si continua a giocare sul veloce indoor in Europa e in Francia, con il torneo di Lille. In India si fa tappa a New Dehli, mentre in Messico si gioca a Metepec. Infine, il 50 di Tigre in Argentina. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la sesta settimana della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 7 (16-22 FEBBRAIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 LILLE
Fearnley,JacobGBR77
Misolic,Filip AUT 84
Gaston,Hugo FRA 93
Blockx,Alexander BEL 96
Bonzi,Benjamin FRA 106
Nardi,Luca ITA 108
Goffin,David BEL 117
Bu,Yunchaokete CHN 120
Ofner,Sebastian AUT 131
Echargui,Moez TUN 134
Klein,Lukas SVK 136
Blanchet,Ugo FRA 142
Landaluce,Martin ESP 149
Zeppieri,Giulio ITA 156
Mayot,Harold FRA 159
Watanuki,Yosuke JPN 162
Van Assche,Luca FRA 165
Sachko,Vitaliy UKR 166
Piros,Zsombor HUN 170
Engel,Justin GER NG 184
Schwaerzler,Joel AUT NG 245
ALTERNATES
1 Safiullin,Roman (1) 172
2 Damm,Martin (1) USA 177
3 Riedi,Leandro (1) SUI 180
4 Skatov,Timofey (1) KAZ 183
5 Engel,Justin (1) GER 184
6 Kym,Jerome (2) SUI 187
7 Chidekh,Clement (1) FRA 189
8 Holmgren,August (1) DEN 193
9 Gea,Arthur (1) FRA 198
10 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 199
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 METEPEC
Ficovich,Juan Pablo ARG 161
Tomic,Bernard AUS 185
Pinnington Jones,Jack GBR 197
Galarneau,Alexis CAN 214
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 234
Martin,Andres USA 273
Andrade,Andres ECU 274
Kozlov,Stefan USA 285
Gojo,Borna CRO 289
Mena,Facundo ARG 328
Martin,Dan CAN 405
PR Brouwer,Gijs NED 415
Gulin,Svyatoslav 457
Pieczkowski,Olaf POL 459
Bicknell,Blaise JAM 491
Winter,Edward AUS 498
Orlov,Vladyslav UKR 504
McCormick,Tristan USA 505
Janvier,Maxime FRA 530
Gima,Sebastian ROU 538
Baadi,Taha MAR 576
ALTERNATES
1 Gomez,Juan Sebastian (2)COL586
2 Tobon,Miguel (2) COL 597
3 Aguilar,Juan Carlos (1) CAN 603
4 Poling,Karl (1) USA 605
5 Hardt,Nick (2) DOM 608
6 Ouakaa,Aziz (3) TUN 633
7 Fishback,Ryan (1) USA 638
8 Vandecasteele,Quinn (2) USA 664
9 Shick,Braden (1) USA 683
10 Dickerson,Ryan (5) USA 689
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 NEW DEHLI
Clarke,Jay GBR 178
Sweeny,Dane AUS 182
Gomez,Federico Agustin ARG 192
Sakamoto,Rei JPN 203
Crawford,Oliver GBR 204
Hsu,Yu Hsiou TPE 220
Noguchi,Rio JPN 236
Cina,Federico ITA 237
Michalski,Daniel POL 257
Zhukayev,Beibit KAZ 261
Ferreira Silva,Frederico POR 265
Kuzmanov,Dimitar BUL 266
PR Ivashka,Ilya 269
Butvilas,Edas LTU 277
Nagal,Sumit IND 281
Bax,Florent FRA 284
Sakellaridis,Stefanos GRE 287
Geerts,Michael BEL 293
PR Ellis,Blake AUS 295
PR Sekulic,Philip AUS 303
Milic,Ognjen SRB NG 466
ALTERNATES
1 Kopp,Sandro (2) AUT 310
2 Gray,Alastair (1) GBR 311
3 Bar Biryukov,Petr (2) 323
4 Ajdukovic,Duje (1) CRO 335
5 Gill,Felix (1) GBR 337
6 Shin,Sanhui (1) KOR 358
7 Jorda Sanchis,David (1) ESP 387
8 Forejtek,Jonas (2) CZE 390
9 Xilas,Ioannis (1) GRE 395
10 Chung,Hyeon (1) KOR 418
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 TIGRE
Guillen Meza,Alvaro ECU 195
Bueno,Gonzalo PER 215
Popko,Dmitry KAZ 222
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 227
Olivieri,Genaro Alberto ARG 231
Midon,Lautaro ARG 232
Collarini,Andrea ARG 233
Dellien,Murkel BOL 243
Varillas,Juan Pablo PER 244
Diaz Acosta,Facundo ARG 247
Kicker,Nicolas ARG 258
Agamenone,Franco ITA 279
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 306
Cadenasso,Gianluca ITA 317
Sanchez Jover,Carlos ESP 321
Damas,Miguel ESP 324
Dutra da Silva,Daniel BRA 344
Villanueva,Gonzalo ARG 349
Roncadelli,Franco URU 351
Torres,Juan Bautista ARG 364
Casanova,Hernan ARG 371
ALTERNATES
1 Sakamoto,Pedro (4) BRA 373
2 Justo,Guido Ivan (1) ARG 378
3 Feldbausch,Kilian (1) SUI 379
4 Marcondes,Igor (2) BRA 402
5 Brancaccio,Raul (2) ITA 407
6 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 412
7 Kestelboim,Mariano (1) ARG 413
8 Roca Batalla,Oriol (1) ESP 416
9 Ambrogi,Luciano Emanuel (1) ARG 437
10 Rodriguez,Lorenzo Joaquin (1) ARG 449