Dedura-Palomero è il primo 2008 a raggiungere la semifinale di un Challenger

Diego Dedura-Palomero ha scritto un pezzetto di storia al Challenger di Tigre 2 2026. Centrando l’accesso in semifinale, difatti, è diventato il primo tennista nato nel 2008 ad arrivare al penultimo atto di un torneo Challenger. Il tedesco ha sconfitto 6-4 7-6 in un’ora e 39 minuti l’ex Top 100 peruviano Juan Pablo Varillas. Affronterà lo spagnolo Miguel Damas – che ha eliminato il nostro Gianluca Cadenasso – per un posto in finale. Dedura-Palomero è virtualmente numero 291 del ranking: indipendentemente dal risultato finale di Tigre sarà nuovo best ranking e ingresso in Top 300 per lui.