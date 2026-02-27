L’ultimo atto di Berankis: esibizione con Tsonga a Vilnius

L’ultimissimo atto della carriera di Ricardas Berankis sarà un’improbabile esibizione contro Jo-Wilfred Tsonga, in programma sabato 28 febbraio a Vilnius (Lituania) alla SEB Arena. Pur avendo annunciato il ritiro dalle competizioni ufficiali già nel dicembre 2025, Berankis ci tiene a dedicare una last dance al pubblico di casa. Il classe 1990 vanta come miglior piazzamento la posizione numero 50 del ranking e, pur non avendo mai vinto un titolo ATP in singolare, ne ha conquistato uno in doppio (ATP 250 Houston 2015) a cui vanno sommati ben 15 Challenger, l’ultimo dei quali a giugno 2024.

Le dichiarazioni

Queste le parole del lituano alla vigilia del suo ultimo match: «Sento che voglio assaporare ancora una volta il campo centrale della SEB Arena. Per il sostegno e per avermi accompagnato durante tutta la mia carriera, desidero ringraziare tutti gli appassionati di tennis lituani“. Pur non trattandosi di una partita ufficiale, Berankis ci tiene a fare bella figura nella sua Vilnius: “Sì, sarà un incontro di esibizione, ma voglio comunque provare ancora una volta quella sensazione di competizione, di lotta. Invito sinceramente tutti a partecipare al mio ultimo appuntamento su un campo da tennis”.