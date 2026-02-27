WTA 250 Austin 2026: Nasce l’area dedicata allo sfogo delle giocatrici (FOTO)

Nel WTA 250 di Austin emerge un’idea curiosa e al tempo stesso molto attuale: un vero e proprio spazio di sfogo dedicato alle emozioni forti che possono accompagnare una partita di tennis. Il torneo texano ha infatti allestito quella che è stata definita “Rage Room”, una stanza pensata per permettere alle giocatrici di liberare la frustrazione o l’adrenalina senza sentirsi osservate dalle telecamere.

La genesi di questa iniziativa è probabilmente legata all’aumento di attenzione del circuito verso la gestione delle emozioni nel tennis: negli ultimi anni episodi di scatti d’ira, racchette rotte o gesti impulsivi sono diventati sempre più visibili nei grandi eventi, con riflessi anche sul benessere psicologico delle atlete e dei giocatori.

LA NUOVA INIZIATIVA

“La stanza della Rabbia” funziona come un’area riservata in cui l’atleta può, per esempio, scagliare una racchetta (o semplicemente esprimere la propria frustrazione in un ambiente protetto) lontano dalle telecamere e dai riflettori: non si tratta di incoraggiare gli sfoghi irruenti, ma di offrire uno spazio dove canalizzare emozioni intense in privato.

È un tentativo interessante di affrontare un tema che da sempre attraversa il tennis: come trasformare la tensione, la rabbia e la delusione, sentimenti inevitabili in uno sport così competitivo,in energia positiva o comunque in un modo di reagire più controllato ed efficace.