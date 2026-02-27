Challenger Pune 2026: Federico Cinà travolge Gray e vola in semifinale

Altra super prestazione di Federico Cinà al Challenger 75 di Pune. L’azzurro supera con autorità il britannico Alastair Gray con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 6 minuti, in un match sempre sotto controllo e mai realmente in discussione.

La partita

Cinà parte fortissimo: break immediato nel primo game dell’incontro e vantaggio subito consolidato. Il servizio è un’arma letale fin dall’inizio, nessuna palla break concessa in tutto il match e appena 8 punti persi al servizio. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi aggettivo la solidità della sua prestazione. Il primo set scorre via senza scossoni: gestione lucida, ritmo imposto da fondo e 6-4 archiviato senza tremori.

Nel secondo parziale la trama non cambia: ancora break nel game d’apertura, controllo totale degli scambi e due occasioni mancate per il doppio break nel terzo gioco che non incidono sull’inerzia dell’incontro. Il secondo strappo arriva nel settimo game, poi Cinà chiude 6-2 con autorità, certificando una prova di maturità e continuità.

Ranking e prospettive

Con questa vittoria Federico sale virtualmente al numero 206 del ranking ATP, avvicinandosi sensibilmente al suo best ranking di 202 e soprattutto alla top 200, che potrebbe diventare realtà in caso di finale. In semifinale affronterà il vincente tra il croato Duje Ajduković (attuale n.346, ma con un best ranking di 105) e la wild card indiana classe 2007 Manas Dhamne, allievo di Riccardo Piatti. Prosegue così l’ottimo momento di Cinà nello swing indiano: a Nuova Delhi si era fermato ai quarti, qui a Pune ha già fatto un passo in più conquistando la semifinale.