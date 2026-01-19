Australian Open 2026, Eala: “Mi ha commosso vedere così tanti tifosi cercare di aiutarmi”

“Sono delusa e arrabbiata per la sconfitta, ma voglio considerare questo risultato come un importante esperienza di apprendimento per la mia carriera”. Queste le parole in conferenza stampa della giovane filippina Alexandra Eala al termine della sconfitta contro Alycia Parks al primo turno dell’Australian Open con il punteggio di 0-6 6-3 6-2 in 1 ora e 55 minuti.

La classe 2005 rappresenta un punto di riferimento per il movimento filippino e il seguito che ha in ogni partita può comportare una certa pressione. Un dato sorprendente è quello delle visualizzazioni raggiunte nel video della sua conferenza stampa di presentazione del torneo, più di quelle ottenute da Alcaraz e Sabalenka: “È molto difficile perdere dopo aver visto l’enorme supporto che ho ricevuto da tutti. Mi ha commosso vedere così tanti tifosi cercare di aiutarmi”.

Alexandra Eala è la prima tennista filippina ad aver partecipato ad un torneo del Grande Slam e gestire una situazione del genere non è mai facile, a maggior ragione a vent’anni: “È fantastico vedere quanto seguito ho, spero solo di avere un impatto positivo sulle persone e che continuino a seguirmi anche nei momenti difficili”.