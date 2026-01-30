Come cambia la classifica dopo la sconfitta di Jannik Sinner all’Australian Open 2026

Come cambia la classifica ATP dopo la sconfitta di Jannik Sinner all’Australian Open 2026 in semifinale contro Novak Djokovic? Brutte notizie per il tennista azzurro, che non riuscirà a difendere i 2.000 punti conquistati lo scorso anno e perderà ulteriore terreno dal leader Carlos Alcaraz. Non c’è invece da preoccuparsi sui giocatori alle sue spalle, ampiamente staccati anche se proprio lo stesso Djokovic si avvicinerà, portandosi a circa 5.000 punti di distanza. Andiamo ad analizzare la situazione nel dettaglio.
Come cambia la classifica dopo la sconfitta di Sinner
Sinner resterà al secondo posto, ma scivolerà a quota 10.300 punti. Si allontana dunque Alcaraz, che attualmente è a 12.950 ma potrebbe arrivare a 13.650 in caso di vittoria in finale. Terzo posto invece per Djokovic, a quota 5.200. Più indietro Alexander Zverev (4.605) e Lorenzo Musetti (4.405).