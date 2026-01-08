Australian Open 2026: forfait della cinese finalista nel 2024 Qinwen Zheng

Qinwen Zheng non parteciperà agli Australian Open 2026. La cinese, scivolata fino fuori dalla top 20 (n.24 WTA), ha annunciato il forfait per il primo Slam della stagione. Zheng, finalista dell’edizione 2024, non scende in campo dal 29 settembre (WTA Pechino, ritiro contro Noskova). “Dopo un’attenta valutazione da parte del mio team e dopo un parere medico, purtroppo mi ritirerò dagli Australian Open 2026. Prendere questa decisione è stato incredibilmente difficile per me. Melbourne è il mio “posto fortunato”, dove ho vinto il mio primo main draw match del Grande Slam e dove ho avuto la mia migliore esperienza. Ho un legame speciale con questo posto e non vedevo l’ora di iniziare la mia nuova stagione al

Melbourne Park. Anche se il mio recupero sta procedendo bene e la mia fuori stagione è andata liscia, per giocare un grande slam richiede che i giocatori mantengano una condizione competitiva estrema. Al momento, non ho ancora raggiunto la mia migliore condizione che mi sono prefissata. Non so come ringraziare tutti per il continuo supporto e non vedo l’ora di tornare in campo al 100%“, il messaggio di Zheng su Instagram.