Sorteggiate i tabelloni di qualificazione degli Us Open 2025: 12 gli italiani, c’è Cinà

A New York sono stati sorteggiati i tabelloni delle qualificazioni degli US Open 2025, quarto e ultimo Slam stagionale. Si apre una quattro giorni di emozioni e sorprese che porteranno ad accedere in main draw 16 uomini e altrettante donne. L’Italtennis si presenta ai nastri di partenza in quel di Flushing Meadows con una folta pattuglia sia a livello maschile che femminile. Otto sono gli azzurri a caccia della qualificazione, con attenzione speciale per il debutto del giovane Federico Cinà; quattro, invece, le nostre ragazze al via. Ecco di seguito gli spot degli italiani nei due tabelloni di qualificazione.
QUALIFICAZIONI MASCHILI – SPOT ITALIANI
(4) CERUNDOLO, Juan Manuel ARG vs HEMERY, Calvin FRA
SHIMIZU, Yuta JPN vs SHIMABUKURO, Sho JPN
(WC) DAMM, Martin USA vs TRAVAGLIA, Stefano ITA
HASSAN, Benjamin LBN vs (20) BARRIOS VERA, Tomas CHI
(5) DUCKWOTH, James AUS vs BAGNIS, Facundo ARG
MAESTRELLI, Francesco ITA vs MCCAB, James AUS
BOUQUIER, Arthur FRA vs PIROS, Zsombor HUN
(WC) KENNEDY, Jack USA vs (24) TIRANTE, Thiago Agustin ARG
(6) BASILASHVILI, Nikoloz GEO vs ONCLIN, Gauthier BEL
HUESLER, Marc-Andrea SUI vs NAPOLITANO, Stefano ITA
ZHUKAYEV, Beibit KAZ vs PINNINGTON JONES, Jack GBR
HOLMGREN, August DEN vs (22) SVAJDA, Zachary USA
(7) PASSARO, Francesco ITA vs HSU, Yu Hsiou TPE
GUEYMARD WAYENBURG, Sascha FRA vs PACHECO MENDEZ, Rodrigo MEX
KYPSON, Patrick USA vs TOMIC, Bernard AUS
ROCHA, Henrique POR vs (23) HERBERT, Pierre-Hugues FRA
(14) KLEIN, Lukas SVK vs GOMEZ, Federico Agustin ARG
STRICKER, Dominic SUI vs CINA, Federico ITA
GRENIER, Hugo FRA vs JASIKA, Omar AUS
TABUR, Clement FRA vs (30) LANDALUCE, Martin ESP
(15) FARIA, Jaime POR vs NOGUCHI, Rio JPN
ZEPPIERI, Giulio ITA vs HABIB, Hady LBN
GOJO, Borna CRO vs BLANCHET, Ugo FRA
POPKO, Dmitry KAZ vs (26) SEYBOTH WILD, Thiago BRA
(16) GIGANTE, Matteo ITA vs BUTVILAS, Edas LTU
RODESCH, Chris LUX vs WONG, Coleman HKG
TROTTER, James JPN vs HARRIS, Billy GBR
KUKUSHKIN, Mikhail KAZ vs (28) PELLEGRINO, Andrea ITA
QUALIFICAZIONI FEMMINILI – SPOT ITALIANE
(2) VALENTOVA, Tereza CZE vs BARTHEL, Mona GER
PROZOROVA, Tatiana vs TREVISAN, Martina ITA
BURRAGE, Jodie GBR vs TIG, Patricia Maria ROU
MARTINEZ CIREZ, Carlota EESP vs (18) RUS, Arantxa NED
(3) ITO, Aoi JPN vs FRIEDSAM, Anna-Lena GER
MARISTANY ZULETA DE REALES, Guiomar ESP vs RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tiantsoa FRA
PEDONE, Giorgia ITA vs CHWALINSKA, Maja POL
TJEN, Janice INA vs (22) LEPCHENKO, Varvara USA
(5) TOMOVA, Viktoriya BUL vs BURILLO, Irene ESP
STAKUSIC, Marina CAN vs VANDEWINKEL, Hanne BEL
NIEMEIER, Jule GER vs SAVILLE, Daria AUS
BRANCACCIO, Nuria ITA vs (27) HON, Priscilla AUS
(15) CARLE, Maria Lourdes ARG vs ZHAO, Carol CAN
DIATCHENKO, Vitalia vs STEFANINI, Lucrezia ITA
DAVIS, Laureen vs INOUE, Hina USA
SNIGUR, Daria UKR vs (24) WALTERT, Simona SUI
