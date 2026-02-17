WTA 1000 Dubai: ritiro Kasatkina dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Daria Kasatkina non giocherà il match di secondo turno contro Mirra Andreeva nel WTA 1000 di Dubai. La tennista australiana dopo aver superato al primo turno in due set Laura Siegemund con il punteggio di 6-3 6-2, non scenderà in campo per il suo secondo match sul cemento di Dubai a causa di un infortunio all’anca destra. Si presume possa essere un problema avvenuto solo adesso, visto che nel primo match non aveva mostrato. nessun tipo di problema fisico. Continua così il torneo di Andreeva che sfiderà la vincente tra Seidel e Cristian.
RITIRO KASATKINA, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE?
Cosa succede per chi avevo giocato sulla partita? Per quel che riguarda le scommesse, dato che non si è giocato neppure un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Dunque se si trattava di una giocata singola i soldi verranno rimborsati; qualora fosse stata invece inserita in una multipla verrà rimossa la quota di questo incontro.