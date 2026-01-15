Australian Open 2026: Travaglia si ferma a un passo dal main draw, Sweeny vince con due tiebreak

Si ferma all’ultimo ostacolo il cammino di Stefano Travaglia nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026. L’azzurro lotta per oltre due ore, ma non basta contro il beniamino di casa Dane Sweeny, che si impone con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3) dopo 2 ore e 9 minuti di battaglia, spinto anche dal caloroso tifo del pubblico australiano.

Resta comunque un torneo positivo per Travaglia, protagonista di un buon percorso nel primo appuntamento stagionale dopo le vittorie su Ellis e sullo spagnolo Landaluce nei turni precedenti. Con questo successo, Sweeny, classe 2001, torna in un tabellone Slam dopo dopo aver esordito nel 2024 proprio nell’Open d’Australia cedendo a Francisco Cerundolo in 5 set.

La partita

L’avvio è in salita per Travaglia, che subisce il break nel secondo game ed è costretto subito a inseguire. L’azzurro però resta aggrappato al set con grande carattere: nel quarto gioco annulla tre palle del doppio break e nel sesto si salva ancora da altre tre occasioni per Sweeny. Nel nono game Travaglia cancella un set point sul servizio dell’australiano e, alla seconda chance utile, trova il contro-break che rimette il parziale in equilibrio fino tiebreak, dove però è Sweeny ad avere la meglio per 7-5.

Nel secondo parziale è Travaglia a partire avanti: break nel quarto game e allungo sul 4-1. Sweeny però non si arrende, resta in scia e nel settimo gioco trova il contro-break che riporta il set in parità. Come nel primo, l’equilibrio regna fino al tiebreak, dove l’australiano gioca con più coraggio, prende qualche rischio in più e chiude al primo match point per 7-3.

Per Travaglia resta il rammarico per una partita giocata alla pari, ma anche la consapevolezza di aver mostrato un buon livello in questo avvio di stagione.