Finale Machac-Humbert in tv: data, orario ATP 250 Adelaide 2026

Tomas Machac e Ugo Humbert sabato 17 gennaio si sfideranno nella finale dell’ATP 250 di Auckland 2026. Il tennista ceco si presenta all’ultimo atto dopo aver lasciato per strada un solo parziale, superando in ordine: Duckworth, Halys, Munar e Paul in semifinale in tre set. La testa di serie n.8 del seeding Machac, torna dunque, in una finale ATP dopo il titolo vinto a Acapulco lo scorso febbraio. Per il francese arriva la finale al termine di una grande lotta in semifinale contro la testa di serie n.1 del tabellone, Davidovich Fokina. Percorso dominato da Humbert, che ha lasciato per strada un solo set contro Atmane, Griekspoor e Shevchenko.

Machac e Humbert scenderanno in campo non prima delle 05.30 (ora italiana), al termine della finale femminile tra Mboko e Andreeva (ORARIO FINALE FEMMINILE). Il match si potrà seguire in diretta tv su SkySportTennis (203) e in streaming su SkyGo.



ORARIO MACHAC-HUMBERT

Centre Court

non prima delle 05.30 – (8) Machac vs Humbert