Australian Open 2026, Paolini: “Milion Dollar 1 Point Slam? Evento fantastico”

“Il Milion Dollar 1 Point Slam? È stato fantastico, credo sia stato un ottimo evento e una grande idea. Incredibile che abbia vinto un amatore, non l’avrei mai detto. Credo sia divertente perché l’avversario può decidere di attaccare e in pochi secondi sei eliminato. È stato fantastico aver vissuto l’atmosfera dello stadio e aver partecipato all’evento”. Così sul Milion Dollar 1 Point Slam Jasmine Paolini, in conferenza stampa, a due giorni dal via del tabellone principale dell’Australian Open 2026. La tennista toscana, testa di serie numero 7 a Melbourne, farà il suo esordio domenica contro la qualificata Aliaksandra Sasnovich (n.102 WTA).

ESORDIO STAGIONALE IN UNITED CUP

Paolini ha esordito in stagione in United Cup con l’Italia. Un successo e una sconfitta per la 30enne di Castelnuovo di Garfagnana, che ha perso con la svizzera Bencic e vinto con la francese Jeanean: “Bencic stava giocando alla grande e non è mai facile tornare a giocare dopo un mese fermi. Il livello che ha dimostrato allo Us Open era incredibile, ma il suo ultimo anno è stato pazzesco“.

GENNAIO IMPEGNATIVO

Subito tanti impegni ravvicinati per la campionessa in carica degli Internazionali d’Italia, che è tornata sulla scelta di giocare la United Cup prima dell’Australian Open: “Personalmente mi piace giocare le partite, quindi ho scelto la United Cup per questo. Ho giocato due partite e siamo stati eliminati, ma almeno sono riuscita a scendere in campo“.