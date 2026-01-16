Australian Open 2026, Musetti: “Classifica non mente, spero di colmare gap con Sinner e Alcaraz”

“La classifica non mente: il fatto di essere 5 al mondo è frutto della costanza di risultati che ho avuto. C’è sempre lo step dell’alzare il titolo e di concludere la settimana nel miglior modo possibile”. Così Lorenzo Musetti, ai microfoni di Sky Sport, a due giorni dal via del tabellone principale dell’Australian Open 2026. Obiettivo colmare il gap, o almeno avvicinarsi, a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, da due anni totali dominatori del tennis mondiale. “Quello che mi sento di dire – aggiunge Musetti – è che non so se sarò io il terzo o chi lo sarà ma sto cercnado di costruire e di migliorare qualsiasi aspetto del mio gioco, sia in campo che fuori. Il mio obiettivo quest’anno è di potermi avvicinare a Jannik e Carlos perché sentivo che l’anno scorso c’era un gap importante”.