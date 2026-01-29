Australian Open 2026, doppio Wta: la finale sarà Mertens/Zhang-Danilina/Krunic

In archivio le semifinali del torneo doppio femminile dell’Australian Open 2026. Si affronteranno in finale Elise Mertens e Shuai Zhang e Anna Danilina e Aleksandra Krunic. Nella prima semifinale Mertens e Zhang hanno superato piuttosto agilmente Vera Zvonareva e Ena Shibahara 6-3 6-2 in un’ora e ventuno minuti. Il match non è mai stato in discussione, con il risultato del primo set, in particolare, che avrebbe potuto essere ancor più largo. Una circostanza sorprendente è che la coppia belga-cinese sia giunta in finale senza affrontare alcuna testa di serie.

Nella seconda semifinale Danilina e Krunic hanno sconfitto Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani 7-6(2) 3-6 6-4 in due ore e ventidue minuti, in un match altamente combattuto. La coppia testa di serie numero 7 si è portata avanti nel primo set strappando la battuta nel sesto gioco, ma, dopo aver sprecato tre set point, è stata costretta a vincere il tie break per ottenere il parziale d’apertura. Rapido il secondo set, che Dabrowski e Stefani conquistano grazie ad un unico break. Il parziale decisivo è stato caratterizzato da una moltitudine di break, da cui sono emerse Danilina e Krunic. Nel turno di semifinale la coppia kazako-serba ha registrato la seconda vittoria contro giocatrici più alte nel seed (le numero 5), dopo aver avuto la meglio delle numero uno del tabellone Siniakova/Townsend. La finale è in programma sabato 31 gennaio, per decretare quale sarà la coppia vincitrice.