Jannik Sinner e Allianz annunciano una partnership pluriennale: “We’re here to serve”

Jannik Sinner entra a far parte della famiglia Allianz. Partnership pluriennale per l’altoatesino, che diventa Global Brand Ambassador del colosso assicurativo e finanziario tedesco. La partnership amplia le collaborazioni sportive già consolidate di Allianz e, attraverso lo slogan “We’re here to serve”, prevede progetti congiunti con la Jannik Sinner Foundation con l’obiettivo di sostenere il futuro dei bambini. Con circa 300 milioni di appassionati nel mondo e una fan base globale ATP che supera il miliardo di persone, il tennis è il secondo sport più popolare dopo il calcio nei principali mercati Allianz. Un pilastro fondamentale della collaborazione è il sostegno a bambini e giovani attraverso educazione e sport, offrendo loro maggiori opportunità di crescita, salute e successo futuro.

L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM DI SINNER

“Sono felice di annunciare questa partnership con Allianz. Negli anni ho imparato che il successo nello sport, come nella vita, nasce dalla resilienza, dalla preparazione e dalla volontà di superare la propria zona di comfort. Dietro ogni traguardo c’è un grande team che mi sprona e mi sostiene ogni giorno per migliorare, dentro e fuori dal campo. So che Allianz condivide questa visione e non vedo l’ora di costruire insieme questa collaborazione, in particolare attraverso il lavoro con la mia Fondazione”, le parole di Jannik Sinner, che sposa il progetto Allianz grazie al sostegno del gruppo tedesco alla Foundation dell’altoatesino, attraverso la promozione di programmi che aiutano i bambini a scoprire il mondo dell’educazione e dello sport.

Al centro della collaborazione Allianz e Sinner ci sono valori condivisi e una comune convinzione nella resilienza e nell’eccellenza: la capacità di performare costantemente ai massimi livelli grazie a preparazione disciplinata, forza mentale e lavoro di squadra. “Siamo entusiasti di collaborare con Jannik, i cui valori di autenticità, resilienza ed eccellenza riflettono i nostri. Questa partnership rafforza le nostre collaborazioni sportive già esistenti e sottolinea il nostro impegno nel coltivare il potenziale delle nuove generazioni, aiutando bambini e giovani ad affrontare un mondo in cambiamento con fiducia e ottimismo”, sottolinea Oliver Bate, CEO di Aliianz SE.

“Allianz Italia è orgogliosa di sostenere un campione italiano straordinario come Jannik Sinner. È apprezzato in tutto il mondo non solo come atleta, ma anche come modello di sportività, semplicità, stile e determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. La costante ricerca dell’eccellenza a cui aspira Jannik è la stessa che guida ogni giorno le persone di Allianz nel loro lavoro”, aggiunge Giacomo Campora, CEO di Allianz Italia.