Australian Open 2026, Moutet: “Inferiore ad Alcaraz sotto tutti i punti di vista”

“Oggi sono più scarso di Alcaraz da tutti i punti di vista. Lo dico senza vergogna”. È un Corentin Moutet sconsolato quello che si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta per 6-2 6-4 6-1 con Carlos Alcaraz al terzo turno dell’Australian Open 2026. Il francese, davanti alla stampa, non si nasconde e ammette: “Dal punto di vista tennistico, Carlos serve più forte di me, colpisce più forte di dritto e di rovescio, si muove meglio di me”.

“Ho provato a fare del mio meglio, ma Carlos è un tennista migliore non solo nella partita di oggi, ma proprio in generale. È stato un ottimo test, ma non ho ancora le capacità per battere Alcaraz – dice il francese con estrema onestà –. Questa sconfitta mi dà molte chiavi per tornare a lavorare duramente e continuare a migliorare”.

ONESTÀ INTELLETTUALE

Il numero 37 al mondo prosegue sulla stessa linea, senza accampare scuse: “Se avessi cambiato qualcosa sarebbe cambiato il risultato? Non credo proprio, in pratica Carlos fa tutto meglio di me. Quello che lo rende incredibile è il fatto di essere forte su qualunque aspetto”.

SGUARDO AL FUTURO

Al tempo stesso, Moutet rimane motivato per il futuro: “Ovviamente volevo andare avanti, ma ci saranno tanti altri tornei. Devo tonare a lavorare, provare e prepararmi per le prossime sfide”. Conclude nel segno dell’onestà che contraddistingue tutta la conferenza: “Il mio torneo è finito, ho dato il mio meglio e con questo livello non posso fare molto di più”.