Quando gioca Musetti contro Collignon? Data, orario primo turno Australian Open 2026

Lorenzo Musetti è pronto per il suo esordio all’Australian Open 2026 e per il suo primo match ufficiale da numero 5 del ranking ATP. In occasione del primo turno nello Slam di Melbourne, il carrarino se la vedrà contro il belga Raphael Collignon, n. 72 ATP. Non si tratta di un esordio scontato, ma Lorenzo scenderà in campo con i favori del pronostico. Fondamentale partire con il piede giusto e non complicarsi il cammino già nei turni inaugurali.
QUANDO SI GIOCA MUSETTI-COLLIGNON
Il match tra Musetti e Collignon è in programma martedì 20 gennaio all’1:30 italiana (le 13:30 australiane) sulla Margaret Court Arena.