Australian Open 2026, Cobolli: “Ho avuto problemi di stomaco, dispiace aver fatto male anche quest’anno”

“Appena sono entrato in campo ho iniziato a sentire forti dolori allo stomaco, dovevo andare in bagno ma il regolamento non lo permette”, queste le prime parole di Flavio Cobolli in conferenza stampa, come riportato da Ubitennis. Al termine del match di primo turno dell’Australian Open, perso contro Arthur Fery, il romano – che non è apparso al meglio dal punto di vista fisico – ha ammesso: “Oggi mi sono svegliato con un problema allo stomaco, ho perso molti liquidi e ho sofferto per tutto il primo set. Non potevo farci nulla. Speravo migliorasse col passare dei game, ma ora sto anche peggio”.

I problemi prima di iniziare

Il numero 22 del ranking ATP ha dichiarato che il problema fisico è sorto proprio nel momento di giocare: “Era tutto sotto controllo fino a mezz’ora prima della partita, mi sono anche riscaldato bene. Appena sono entrato in campo ho iniziato a sentire forti dolori”. Cobolli ha detto anche di aver cercato una soluzione: “Ho provato resistere, ho preso molte pillole per provare a bloccare il flusso, ma non hanno funzionato subito”.

Programmi futuri

Sui suoi programmi futuri si è espresso così: “L’Australia per me è finita, adesso andrò ad allenarmi a Montecarlo. Staccherò qualche giorno, perché mi ero preparato al meglio per essere qui. Era l’obiettivo di inizio anno, visto che l’anno scorso ho fatto molto male, ma quest’anno credo di aver fatto anche peggio”. Pur rammaricato per la sua prestazione, il classe 2002 si è complimentato con l’avversario: “In campo c’è anche l’avversario che si è meritato la vittoria, però sarebbe stata una partita diversa in condizioni diverse”.