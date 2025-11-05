Venus Williams non si ferma: giocherà ad Auckland nel 2026

A 45 anni e dopo una carriera costellata di successi, Venus Williams non ha alcuna intenzione di fermarsi. La campionessa statunitense ha infatti confermato la sua partecipazione all’ASB Classic di Auckland, torneo che si terrà dal 5 all’11 gennaio 2026 e che segnerà la sua settima apparizione nella competizione neozelandese.

Reduce dal ritorno in campo agli US Open 2025 dopo una lunga pausa di 16 mesi, la sette volte vincitrice Slam utilizzerà il torneo di Auckland come preparazione in vista degli Australian Open, segno che nonostante i tanti problemi fisici non vuole arrendersi, anzi vuole fare tutto il possibile per vivere una seconda giovinezza.

Auckland, un torneo speciale per Venus

La tennista statunitense ha un legame speciale con la rassegna oceanica: trionfò nel 2015 battendo in finale Caroline Wozniacki in tre set, dopo essere stata finalista l’anno precedente contro Ana Ivanovic. La ex numero uno del mondo ha esordito ad Auckland nel 2014 e, da allora, il torneo è diventato uno dei suoi appuntamenti preferiti, dove è sempre stata accolta con grande affetto dal pubblico.

“La mia situazione quest’anno è completamente diversa da quella dell’anno scorso. È come il giorno e la notte: ora posso prepararmi per un torneo invece che per un intervento chirurgico” aveva dichiarato Venus in relazione al suo ritorno in campo dopo i problemi fisici che l’hanno tenuta lontana dal circuito.

“Sarà un privilegio accoglierla di nuovo”

Anche il direttore del torneo Nicolas Lamperin ha espresso ovviamente grande entusiasmo per la notizia: “Venus è una delle più grandi giocatrici dell’era moderna. I suoi risultati parlano da soli, ma anche fuori dal campo ha avuto un impatto straordinario sul tennis femminile ispirando generazioni intere di atlete. Sarà un privilegio accoglierla di nuovo ad Auckland.”

Una notizia che non fa altro che confermare due cose: da un lato la grande resilienza di Venus Williams che nonostante i tanti successi già ottenuti e la straordinaria carriera ha una voglia infinita di rimettersi in gioco. Dall’altro, invece, il suo ritorno sui campi da gioco è la rappresentazione perfetta dell’amore per il tennis.