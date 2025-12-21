Next Gen ATP Finals 2025: gli otto protagonisti scelgono Goat e giocatore preferito

In attesa di conoscere chi sarà il vincitore delle Next Gen ATP Finals 2025 tra l’americano Learner Tien (finalista nella passata edizione) e il belga Alexander Blockx, i protagonisti delle finali di Gedda si esprimono sul dibattito tennistico più gettonato degli ultimi anni: chi è il Goat? Oltre al ‘The Greatest Of All Time’, in un video rilasciato sui canali Social di ‘Tennis Legend‘, gli otto tennisti si esprimono anche a riguardo del loro giocatore preferito.
CHI È IL GOAT?
Martin Landaluce: Nadal
Alxander Blockx: Federer
Nicolai Budkov Kjaer: Federer
Nishesh Basavareddy: Djokovic
Dino Prizmic: Djokovic
Justin Engel: Djokovic
Learner Tien: astenuto
Rafael Jodar: Nadal
Per gli otto protagonisti delle Next Gen ATP Finals 2025, il dibattito sul Goat termina con l’incoronazione del 24 volte campione Slam Novak Djokovic.
CHI È IL PREFERITO?
Martin Landaluce: Alcaraz
Alexander Blockx: Sinner
Nicolai Budkov Kjaer: Ruud
Nishesh Basavareddy: Djokovic
Dino Prizmic: Alcaraz
Justin Engel: Nadal
Learner Tien: Alcaraz
Rafael Jodar: Alcaraz
Con il 50% delle preferenze totali, la scelta è ricaduta sul numero 1 del mondo Carlos Alcaraz.
