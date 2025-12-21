AtpNews

Next Gen ATP Finals 2025: gli otto protagonisti scelgono Goat e giocatore preferito

Donato Boccadifuoco
Carlos Alcaraz e Novak Djokovic - PATRICK HAMILTON/Belga/Sipa USA
In attesa di conoscere chi sarà il vincitore delle Next Gen ATP Finals 2025 tra l’americano Learner Tien (finalista nella passata edizione) e il belga Alexander Blockx, i protagonisti delle finali di Gedda si esprimono sul dibattito tennistico più gettonato degli ultimi anni: chi è il Goat? Oltre al ‘The Greatest Of All Time’, in un video rilasciato sui canali Social di ‘Tennis Legend‘, gli otto tennisti si esprimono anche a riguardo del loro giocatore preferito.

CHI È IL GOAT?

Martin Landaluce: Nadal

Alxander Blockx: Federer

Nicolai Budkov Kjaer: Federer

Nishesh Basavareddy: Djokovic

Dino Prizmic: Djokovic

Justin Engel: Djokovic

Learner Tien: astenuto

Rafael Jodar: Nadal

Per gli otto protagonisti delle Next Gen ATP Finals 2025, il dibattito sul Goat termina con l’incoronazione del 24 volte campione Slam Novak Djokovic.

CHI È IL PREFERITO?

Martin Landaluce: Alcaraz

Alexander Blockx: Sinner

Nicolai Budkov Kjaer: Ruud

Nishesh Basavareddy: Djokovic

Dino Prizmic: Alcaraz

Justin Engel: Nadal

Learner Tien: Alcaraz

Rafael Jodar: Alcaraz

Con il 50% delle preferenze totali, la scelta è ricaduta sul numero 1 del mondo Carlos Alcaraz.

 

