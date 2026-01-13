Australian Open 2026: Cinà al secondo turno di qualificazioni, sconfitto Harris

Federico Cinà si qualifica per il secondo turno delle qualificazioni dell’Australian Open 2026. L’azzurro batte il sudafricano Lloyd Harris col punteggio di 6-4 6-7(4) 6-3 in una battaglia sportiva durata oltre le due ore e approda al prossimo turno dove affronterà il paraguayano Daniel Vallejo reduce dalla sfida vinta per 6-1 6-2 contro il messicano Rodrigo Pacheco Mendez. Per ‘Pallino’ un match che si è complicato improvvisamente dopo essere stato sopra di un set e un break.

LA PARTITA

A inizio primo set Cinà è costretto a difendere palla break nel proprio turno di servizio ma che il break lo ottiene a zero nel gioco successivo. L’azzurro mantiene i propri turni di battuta fino al termine del parziale che si chiude 6-4 in suo favore. L’avvio di secondo parziale ricalca parzialmente le orme del primo con il 18enne azzurro capace di difendere palle break sia nel secondo che nel quarto gioco. Anche in questa frazione l’allungo è di Cinà che strappa il servizio a Harris nel settimo gioco. La reazione di Harris non si fa attendere con l’immediato contro break. Il secondo set si allunga fino al tie-break dove è l’italiano a partire meglio ma il sudafricano a chiudere 7-4. Nel terzo e decisivo set, Cinà riesce a resettare quanto accaduto e a portarsi nuovamente avanti di un break nel quarto gioco. È il break che di fatto decide definitivamente l’incontro: il palermitano chiude 6-3 e si qualifica per il turno successivo.