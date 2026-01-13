Australian Open 2026, ritiro Galan contro Grenier: il motivo e cosa succede con le scommesse

Finisce dopo il primo gioco del secondo set il match di Daniel Galan contro il francese Hugo Grenier valido per le qualificazioni dell’Australian Open 2026. Il colombiano dopo aver perso il primo set al tie-break per 11 punti a 9 ha chiamato il medical timeout per un infortunio nella zona tra l’anca e la coscia sinistra. Al rientro in campo, dopo aver perso il primo game al servizio del secondo set, ha optato per il ritiro.

RITIRO GALAN, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Galan perdente, Grenier vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.