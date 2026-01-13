ATP/WTA Adelaide 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 14 gennaio. Vavassori in singolare e in doppio

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 14 gennaio del torneo combined di Adelaide ATP (250) e WTA (500). Dopo la vittoria contro Gabriel Diallo, torna in campo Andrea Vavassori che sfiderà Stefanos Tsitsipas o Aleksandar Vukic non prima delle ore 05:30 italiane sul campo centrale. Ancora il torinese chiuderà il programma del campo 2 nella mattinata italiana nel doppio in cui insieme a Simone Bolelli sfideranno la coppia Zielinski/Vliegen.
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO
CENTRE COURT
Ore 01:30 Kasatkina vs (Q) Cristian
a seguire (Q) Valentova vs (2) Keys
Non prima delle ore 05:30 (7) Tsitsipas o Vukic vs Vavassori
Non prima delle ore 09:00 Kokkinakis vs (5) Vacherot
Non prima delle ore 10:30 Joint vs (WC) Tomljanovic
SHOWCOURT 1
Ore 01:30 Munar vs (3) Cerundolo
a seguire Opelka vs (2) Paul
Non prima delle ore 05:30 (9) Shnaider vs Siniankova o Yastremska
a seguire (Q) Putinseva o vs (6) Navarro
Non prima delle ore 9:00 (1) Davidovich Fokina vs (WC) Hijikata
a seguire (1) Hsieh/Ostapenko vs Kichenok/Krawczyk
COURT 4
Ore 01:30 Vondrousova vs (WC) Birrell
a seguire (4) Grieskspoor vs Humbert
Non prima delle ore 05:30 Quinn o Fucsovics vs Dzumhur o Shevchenko
a seguire Bouzkova/Stefani vs Danilina/Krunic
a seguire Babos/Fernandez vs Siniankova/Zhang
COURT 3
Non prima delle ore 01:30 Luz/Matos vs (5) Harrison/Skupski
a seguire (8) Machac vs (Q) Halys
a seguire (4) Krawietz/Puetz vs King/Peers
a seguire Machac/Vocel vs /7) Nys/Vasselin
a seguire Muhammad/Routliffe vs Potapova/Zvonareva o Perez/Schhurs
COURT 2
Ore 01:30 Schnaitter/Wallner vs (2) Heliovaara/Patten
a seguire (1) Cash/Glasspool vs Romios/Seggerman
a seguire (8) Andreozzi/Guindard vs Gonzalez/Molteni
a seguire (ALT) Fearnely/Hidalgo o Ho/Jebens vs (3) Arevalo/Pavic
a seguire (6) Bolelli/Vavassori vs Zielinski/Vliegen