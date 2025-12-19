Asta dei Campioni, lo sport fa squadra per la Fondazione Gigi Ghirotti

Il Natale di Stelle nello Sport si apre ancora una volta all’insegna della solidarietà. Dopo i 63 mila euro donati alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS durante il Charity Event all’Acquario di Genova, il progetto che promuove i valori dello sport avvia una speciale sessione natalizia dell’Asta benefica, anticipando la 27ª edizione dell’iniziativa.

Sulla piattaforma Memorabid scendono in campo grandi campioni dello sport italiano e internazionale, grazie al contributo di Federazioni, Gruppi Militari e Società sportive. L’obiettivo è sostenere l’attività di assistenza socio-sanitaria della Fondazione Gigi Ghirotti, che ogni anno segue oltre 3.000 persone con malattie inguaribili, a domicilio e nei due Hospice di Genova.

Tanti cimeli sportivi disponibili

Fino al 20 dicembre sono disponibili online cimeli sportivi di grande valore, ideali per un Natale solidale. Protagoniste le maglie autografate delle stelle della Serie A come Lautaro Martinez, Leao, Yildiz e De Ketelaere, insieme a quelle di Genoa e Sampdoria per il derby della Lanterna. Ampio spazio anche ad altri sport: dal tennis con Flavio Cobolli, Jasmine Paolini e Sara Errani, alla pallavolo con Paola Egonu, Andrea Lucchetta e i campioni della Lube Volley. Non mancano i successi mondiali del canottaggio, della ginnastica, del nuoto, della scherma, del pugilato e dell’atletica, grazie ai contributi di Fiamme Gialle, Fiamme Oro, Carabinieri e Fiamme Azzurre.

Dal 2000 Stelle nello Sport sostiene la Fondazione Gigi Ghirotti e, dal 2006, l’Asta delle Stelle è diventata una vera maratona benefica, con la partecipazione di alcuni tra i più grandi nomi dello sport mondiale. Ad oggi sono stati donati 583 mila euro. L’edizione è dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti, storico giornalista e fondatore del progetto insieme al figlio Michele.

L’Asta delle Stelle non finisce a Natale

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione Gigi Ghirotti, Franco Henriquet, che ha sottolineato il valore non solo economico ma anche comunicativo della collaborazione. Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport, ha evidenziato la forza di una rete costruita in 27 anni grazie al sostegno di atleti, istituzioni e partner. Parole di apprezzamento anche da Alberto Zacchetti Ceriani, ceo di Memorabid, che celebra la decima edizione dell’asta sulla piattaforma.

L’Asta delle Stelle proseguirà fino a maggio 2026, con nuovi cimeli messi all’asta ogni settimana grazie al contributo di numerose società sportive, federazioni e campioni. L’elenco completo dei lotti è disponibile sul sito di Stelle nello Sport, mentre le offerte si possono effettuare su Memorabid.

L’elenco completo dei cimeli è online su www.stellenellosport.com/charity/asta-benefica/asta-benefica-2026/

Ogni settimana cimeli disponibili all’asta su www.memorabid.com/stellenellosport