Andreeva scherza con Tomljanovic: “Murray invecchia come il buon vino” (VIDEO)

Non solo colpi vincenti in campo, ma anche sorrisi e confessioni fuori dal rettangolo di gioco. La giovane stella del tennis russo Mirra Andreeva, 18 anni, si è lasciata andare a un curioso siparietto durante un’intervista trasmessa da Tennis Channel, che ha rapidamente fatto il giro del web.

Già nei giorni scorsi Andreeva aveva fatto parlare di sé, definendo Andy Murray “beautiful in life” (“meraviglioso nella vita”), dopo averlo conosciuto durante una cena con altri tennisti. “È stato incredibile vederlo dal vivo in un contesto così informale: ho scoperto il suo lato gentile e autentico”, aveva raccontato la russa, oggi tra i volti più promettenti del circuito WTA.

Durante l’ultima intervista condotta da Ajla Tomljanović, ex giocatrice australiana ed ex fidanzata di Matteo Berrettini, il discorso è tornato proprio su quell’ammirazione. Tomljanović, con un sorriso complice, ha detto ad Andreeva: “Abbiamo avuto la stessa cotta da teenager.” In un primo momento la russa non ha colto subito il riferimento, salvo poi ricordare le parole pronunciate davanti alle telecamere: “La prima volta che ho parlato di Andy davanti alle telecamere non pensavo che lui potesse mai ascoltare la mia intervista. Pensavo: ‘Posso dire cosa penso’, e l’ho fatto. Poi è diventato virale e mi sono vergognata tantissimo. Quando lo vedo cerco di tenermi a distanza, aspetto anche dieci minuti sperando che sia andato via (ride). Ma penso davvero che lui invecchi come il buon vino: lo guardo adesso e mi sembra in grande forma, anche quando gioca a golf“.

Di fronte a tanto entusiasmo, Tomljanović ha scherzato con una battuta che ha strappato una risata: “Vedo che continui a seguire la sua vita…“. Il diretto interessato, Andy Murray, non ha ancora commentato apertamente l’episodio. Tuttavia, il campione scozzese, da sempre dotato di un grande senso dell’umorismo, in passato non ha mai nascosto di apprezzare simili attestati di stima, spesso rispondendo con ironia e autoironia.