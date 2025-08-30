Us Open 2025, ritiro Cobolli nel terzo set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Flavio Cobolli si è dovuto ritirare nel match di terzo turno dello US Open 2025 contro Lorenzo Musetti. Il derby azzurro si è concluso sul punteggio di 6-3 6-2 2-0 per il numero due d’Italia che accede così agli ottavi di finale dell’ultimo Slam stagionale.

Già da diversi minuti era chiaro che Cobolli si sarebbe potuto ritirare a causa di una caduta che gli ha procurato un danno al polso e al braccio. Dopo due vittorie al quinto set contro Passaro e Brooksby non era il modo in cui Flavio avrebbe voluto concludere il torneo. Agli ottavi di finale Musetti se la vedrà invece contro il vincente del match in programma su Campo 17 tra Jaume Munar e Zizou Bergs.

Cobolli, il motivo del ritiro

Sul punteggio di 6-3 4-1 in favore di Musetti, una caduta ha costretto Cobolli ha far controllare il braccio e il polso dal fisio. Il romano non ha utilizzato il medical time-out e ha provato a proseguire. Nel terzo set però si è reso conto di non aver superato il problema e in una conversazione è stato invitato dal papà e coach Stefano al ritiro: “Se sei arrivato al limite basta”. Era stata secca la risposta di Flavio: “Non mi voglio ritirare”. Poco dopo però il numero 26 del mondo ha fatto i conti con le proprie condizioni e ha alzato bandiera bianca.

