Us Open 2025, il palinsesto e le partite di oggi (domenica 24 agosto) su SuperTennis

Gli Us Open prendono il via con la prima giornata, pronti a regalare subito tante emozioni con tanti italiani in campo e non solo. Anche quest’anno lo Slam newyorkese potrà essere seguito in chiaro gratuitamente su SuperTennis al canale 64 del digitale terrestre e 212 del satellite. Ecco di seguito il palinsesto previsto (sempre soggetto a variazioni in corso) sul canale di riferimento della FITP per la giornata di oggi domenica 24 agosto 2025. Focus ovviamente sui tennisti italiani, che in questo day-1 giocheranno uno dopo l’altro. Quindi si inizierà con Bronzetti, per poi passare a Darderi e Nardi. All’01:00 inizia la sessione serale con Jasmine Paolini.

COME VEDERE SUPERTENNIS PLUS

IL PALINSESTO DI OGGI SU SUPERTENNIS

17:00: LIVE Us Open – Lucia BRONZETTI (ITA) vs Tereza VALENTOVA (CZE) A seguire: LIVE Us Open – Luciano DARDERI (ITA) vs Rinky HIJIKATA (AUS) A seguire: LIVE Us Open – Luca NARDI (ITA) vs Tomas MACHAC (CZE)

01:00: LIVE Us Open – Jasmine PAOLINI (ITA) vs Destanee AIAVA (AUS)

04:00: LIVE Us Open – Daniil MEDVEDEV vs Benjamin BONZI (FRA) COME VEDERE LE PARTITE US OPEN

Il canale di riferimento in chiaro è SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212). I telespettatori potranno seguire in ogni momento altri quattro match, oltre all’incontro in quel momento in diretta sul canale, attraverso la piattaforma SuperTennis Plus disponibile per i possessori di Smart Tv. Sulla piattaforma SuperTenniX saranno trasmesse in diretta le sfide in programma su un massimo di nove campi. Gli US Open 2025 saranno in diretta anche su sette canali per gli abbonati a Sky Sport (anche tramite l’interattività con Sky Sport Plus), oltre che in streaming su NOW e Sky Go (sempre previo abbonamento)