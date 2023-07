Concorso nazionale ‘Onesti nello sport’. Vincono i Carlisti e Azzurro Napoli

Sono stati eletti i vincitori dell’XI edizione del Concorso Nazionale Onesti nello Sport. Gli elaborati ammessi sono stati 44 video da 37 istituti scolastici e la commissione è stata composta da due rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tre della Fondazione Giulio Onesti – AONI e uno del Dipartimento per lo Sport. I Carlisti del Liceo Guido Carli di Brescia trionfano nel settore video-musicale, mentre per quanto riguarda il settore stories a vincere è la squadra Azzurro Napoli del Liceo Statale Niccolò Jommelli di Aversa.

Il tema di questa edizione è stato “Lo sport è di famiglia”. Lo sport è da sempre uno spazio aperto in cui ognuno può sentirsi accolto, valorizzato, guidato nel suo percorso di sviluppo, educazione e salute. Componente essenziale della nostra società, lo sport è capace di trasmettere all’interno della famiglia valori educativi fondamentali quali solidarietà, rispetto e inclusione. Tifare insieme durante una gara, provare un nuovo sport, condividere una passione: lo sport è lo strumento che più di tutti aiuta a divertirsi insieme e a rafforzare legami, contribuendo alla trasmissione di conoscenze e alla creazione di nuove esperienze. Lo sport può così diventare un valore aggiunto per la famiglia, per riscoprire l’importanza della condivisione, costruendo insieme nuovi obiettivi e relazioni. Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e paritari, e ha come oggetto la produzione di un elaborato multimediale proiettato al futuro tramite le nuove tecnologie, simbolo delle giovani generazioni.

I Carlisti sono i vincitori del settore video-musicale con il video intitolato “Per ogni remata”. “La nostra classe – spiegano – ha deciso di raccontare due storie differenti, ma molto simili. Emma era una ragazza che soffriva molto, con poca autostima, e non vedeva il suo corpo per quello che è veramente. Non aveva amicizie e passava le giornate a piangere a letto. Giada era invece una ragazza felice grazie alla ginnastica ritmica, la sua più grande passione. Un giorno cadde e si ruppe un piede. Era convinta di essere stata tradita e illusa dallo sport e la sua vita ormai le pareva vuota. Entrambe vengono spronate dalle proprie famiglie che avevano una passione in comune, il canottaggio. Tutti si impegnano per aiutarle e trasmettere loro la tradizione e la passione che hanno accompagnato i genitori, i nonni, gli zii e i cugini. Alla fine, grazie alla dedizione della famiglia, le ragazze si innamorano di questo sport e instaurano una forte amicizia tra loro. Due ragazze diverse, con storie differenti, con passioni e traumi diversi, ma aiutate da fattori comuni: lo sport e la famiglia. Lo sport è famiglia”.

https://www.youtube.com/watch?v=xbomIobrteM

Nel settore stories a vincere è il team Azzurro Napoli con il video “Napoli è una grande famiglia”. “La nostra storia è impegnata sulla cooperazione – raccontano –, l’inclusione e tutte le emozioni positive e negative che vengono metabolizzate dal gruppo famiglia. Emozioni che a Napoli ci aiutano reciprocamente, non solo tra amici, ma anche tra le famiglie negli abitati, nei condomini, in qualsiasi ambito. Essendo una classe a indirizzo sportivo, abbiamo potuto percepire a pieno il significato di disciplina, e anche se l’agonismo riesce a prevalere, ci è stato insegnato il rispetto verso il prossimo che va oltre qualsiasi tipo di competizione. Lo sport è di famiglia, e noi rappresentiamo una grande famiglia, che non lascia nessun compagno indietro”.

https://www.youtube.com/watch?v=qMIvcmcdQu4

I vincitori saranno premiati con un viaggio per assistere a un evento sportivo di rilievo internazionale: l’Italy Major Premier Padel, che andrà in scena al Foro Italico di Roma dal 10 al 16 luglio 2023.

