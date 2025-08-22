Montepremi singolare Us Open 2025: prize money e punti in palio per le classifiche ATP e WTA

Il montepremi e il prize money con i punti per le classifiche ATP/WTA degli US Open 2025, in programma dal 24 agosto al 7 settembre. Ci si appresta a vivere l’ultimo Slam della stagione, quello che lo scorso anno sotto le luci di New York vide trionfare Jannik Sinner e Aryna Sabalenka. L’italiano e la bielorussa tornano nella Big Apple entrambi da primi favoriti, ma la concorrenza per entrambi non manca. In campo maschile è ovviamente Carlos Alcaraz l’ostacolo numero uno per il nostro portacolori, mentre tra le donne quest’anno ci sono state tre vincitrici nei tre tornei major giocati. Ancora un aumento del prize money complessivo, che passa dai circa 75 milioni di euro dello scorso anno ai 90 di quest’edizione (da distribuire tra le varie competizioni). Di seguito la distribuzione dei premi in denaro nel dettaglio e dei punti valevoli per i ranking ATP e WTA.

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI/PUNTI US OPEN MASCHILE 2025

PRIMO TURNO – 94.447 € / 110,000 $ (10 punti)

SECONDO TURNO – 132.226 € /154.000 $ (50 punti)

TERZO TURNO – 203.490 € / 237.000 $ (100 punti)

OTTAVI DI FINALE – 343.443 € / 400.000 $ (200 punti)

QUARTI DI FINALE – 566.682 € / 660.000 $ (400 punti)

SEMIFINALISTA – 1.081.847 € / 1.260.000 $ (800 punti)

FINALISTA – 2.146.522 € / 2.500.000 $ (1300 punti)

VINCITORE – 4.293.043 € / 5.000.000 (2000 punti)

MONTEPREMI/PUNTI US OPEN FEMMINILE 2025

PRIMO TURNO – 94.447 € / 110,000 $ (10 punti)

SECONDO TURNO – 132.226 € /154.000 $ (70 punti)

TERZO TURNO – 203.490 € / 237.000 $ (130 punti)

OTTAVI DI FINALE – 343.443 € / 400.000 $ (240 punti)

QUARTI DI FINALE – 566.682 € / 660.000 $ (430 punti)

SEMIFINALISTA – 1.081.847 € / 1.260.000 $ (78 punti)

FINALISTA – 2.146.522 € / 2.500.000 $ (1300 punti)

VINCITORE – 4.293.043 € / 5.000.000 (2000 punti)