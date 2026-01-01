Stefanos Tsitsipas: “Ho pensato al ritiro, ma ora sto meglio”

Stefanos Tsitsipas ha rivelato alla BBC di aver seriamente preso in considerazione l’idea di ritirarsi dal tennis nel corso della stagione 2025 a causa di forti e persistenti dolori alla schiena. Il 27enne greco, ex numero tre del mondo e campione delle ATP Finals 2019, ha vissuto mesi particolarmente complicati sul piano fisico.

Attualmente scivolato alla posizione numero 36 del ranking mondiale e reduce da appena tre match disputati dopo l’eliminazione al secondo turno dello US Open dello scorso agosto – due di Coppa Davis e l’esibizione al Six Kings Slam – Tsitsipas ha spiegato di intravedere finalmente segnali incoraggianti grazie alle cure mediche intraprese.

“La cosa che mi entusiasma di più è vedere come il mio allenamento reagirà davvero dal punto di vista della schiena”, ha dichiarato il greco. “La mia più grande preoccupazione era riuscire a finire una partita. Negli ultimi sei-otto mesi mi chiedevo sempre se fossi stato in grado di riuscire a giocare senza dolore“.



Il momento più difficile è arrivato dopo la sconfitta allo US Open contro Daniel Altmaier: “Mi sono spaventato davvero tanto. Non riuscivo a camminare per due giorni. È lì che inizi a riconsiderare il futuro della tua carriera”.



Stefanos ha però sottolineato di essere soddisfatto dell’attuale piano di recupero, dopo aver completato cinque settimane di preparazione invernale senza avvertire dolore. L’ateniese tornerà in campo con la Grecia alla United Cup, in programma tra Perth e Sydney dal 2 all’11 gennaio, nella settimana che precede l’Australian Open. “La mia più grande vittoria nel 2026 sarebbe non dovermi più preoccupare di finire le partite”, ha aggiunto. “Aver svolto una preseason senza dolore è un segnale molto positivo. Voglio dare il massimo nel 2026 e ho piena fiducia di poter tornare al mio livello”.