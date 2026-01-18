Australian Open 2026: Moutet-Schoolkate, medical timeout per il francese

Medical Timeout per Corentin Moutet nel corso della sfida contro Tristan Schoolkate valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Al termine del terzo game del terzo set con due set e un break di vantaggio, il tennista francese esce dal campo per un infortunio alla coscia. Al momento non sembrano esserci i presupposti per un ritiro.
AGGIORNAMENTO ORE 05:27 – Moutet vince il terzo set 6-3 e si aggiudica l’incontro.
AGGIORNAMENTO ORE 05:06 – Moutet torna in campo e perde il quarto game in risposta ai vantaggi.