ITF W35 Monastir 2025: vittoria all’esordio per Tyra Grant, Abbagnato ko

Esordio con vittoria per Tyra Grant all’ITF W35 di Monastir. La numero 1 del seeding ha sconfitto la connazionale Anastasia Abbagnato (numero 413 del ranking WTA) col punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e venticinque minuti di gioco.
Primo set in cui l’allieva di Matteo Donati riesce a portarsi avanti di due break ma fallisce la prima opportunità di chiudere il parziale con il servizio a proprio favore. Abbagnato recupera uno dei due break di svantaggio ma il suo tentativo di rimonta svanisce definitivamente nel game successivo. Secondo set molto combattuto con break e controbreak in apertura. Entrambe le giocatrici soffrono i rispettivi turni di battuta e l’allungo decisivo di Grant avviene con il break conquistato nell’ottavo game.