WTA 500 Brisbane 2026: Keys-Shnaider, medical timeout per entrambe le giocatrici

Madison Keys
Aug 25, 2025; Flushing, NY, USA; Madison Keys (USA) hits to Renata Zarazua (MEX)(not pictured) on day two of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA

Gioco fermo a Brisbane, dove si sta disputando il torneo combined ATP (250) e WTA (500). Nel combattuto match tra Madison Keys e Diana Shnaider, entrambe le giocatrici hanno richiesto un medical timeout. Trattamento al gomito sinistro per la campionessa degli Australian Open 2025, mentre problema al braccio sinistro per la russa. Match interrotto sul punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 3-2 in favore di Keys con Shnaider al servizio.

AGGIORNAMENTO 8.54 – Medical timeout per Keys e Shnaider

AGGIORNAMENTO 8.58 – Il gioco riprende

