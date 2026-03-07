Masters 1000 Indian Wells 2026, Cobolli: “È stata una prova eccellente, mi sento bene in campo”

“È stata una prova eccellente”. Così si è espresso Flavio Cobolli ai microfoni di Sky Sport, al termine del match di secondo turno nel Masters 1000 di Indian Wells, dove ha sconfitto Miomir Kecmanovic 3-6 6-3 6-4, ribaltando la situazione dopo esser finito sotto di un set. I due si erano affrontati appena una settimana prima nel torneo di Acapulco e anche in quel caso l’azzurro era uscito vittorioso in tre set.

Le sfide in questo inizio di 2026 sono state molte (14), perciò qualche dubbio sulla forma fisica del romano è lecito. È lui, infatti, il primo a sottolinearlo: “Nel primo set avevo un po’ di paura per la mia condizione fisica, non mi sono allenato tanto dopo Acapulco per dei fastidi, ma credo se ne siano andati”.

I primi match dell’anno avevano, forse, destato qualche preoccupazione con tre sconfitte consecutive a cavallo tra gennaio e febbraio, ma l’attuale numero 14 del mondo ha avuto un’iniezione di fiducia non di poco conto con il trionfo nel 500 di Acapulco: “Aver vinto un torneo mi sta aiutando per tenere l’autostima alta, mi sento bene in campo. Dopo il primo set ero pronto a rifarmi, continuando sono riuscito a ribaltarla”.