Australian Open 2026: 10 milioni in palio per chi indovina tutti i risultati del torneo

L’Australian Open, in collaborazione con NEXO, introduce l’AO $10 Million Bracket Challenge. Si tratta di una sfida che mette in palio il premio più alto nella storia del tennis per i tifosi. L’obiettivo è prevedere alla perfezione il tabellone del primo Slam stagionale. I tifosi di tennis australiani avranno l’opportunità di vincere 10 milioni di dollari indovinando il vincitore di ogni match – nel tabellone maschile o in quello femminile – prima che il torneo cominci. I partecipanti tenteranno di indovinare 127 risultati: ogni match dal primo turno fino alla finale. Per la prima innovativa edizione, potranno partecipare solo i residenti in Australia, ma l’obiettivo è espandere l’iniziativa a tutto il pubblico nei prossimi anni.

Come funziona

Per partecipare, i tifosi dovranno inviare i loro pronostici tramite il sito o l’app ufficiale dell’Australian Open a partire dal momento in cui saranno pubblicati gli accoppiamenti del primo turno. Il sorteggio è previsto giovedì 15 gennaio alle 6:00 italiane. Sarà possibile prendere parte alla sfida fino all’inizio della prima partita del torneo, prevista in Italia a mezzanotte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio. Ogni tifoso potrà giocare una sola volta, scegliendo tra il tabellone maschile e quello femminile.

Se nessuno dovesse riuscire ad indovinare tutte le partite, il montepremi verrebbe suddiviso in premi di consolazione. In tal caso, a chi si avvicinerà di più all’ambizioso obiettivo andranno $10.000. “Si tratta di un gioco che richiede abilità, non fortuna. L’AO Bracket Challenge richiede conoscenza del tennis ed è un nuovo modo per coinvolgere il pubblico” ha detto il direttore commerciale di Tennis Australia, Cedric Cornelis.