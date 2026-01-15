Australian Open, le partite in programma domenica 18 gennaio: in campo Alcaraz, Cobolli e Sabalenka

In attesa dell’ordine di gioco ufficiale, gli organizzatori dell’Australian Open 2026 hanno comunicato le partite che si disputeranno nella giornata inaugurale del torneo, ovvero domenica 18 gennaio. In campo la parte alta dei due tabelloni, sia quello maschile che femminile.
Subito protagonista il primo giocatore del ranking Atp Carlos Alcaraz, che sfiderà l’australiano Adam Walton. Ma lo spagnolo non sarà l’unico numero uno in campo: protagonista anche Aryna Sabalenka, avversaria della francese Rakotomanga Rajaonah. Un solo italiano farà il suo esordio domenica ed è Flavio Cobolli, atteso dal qualificato britannico Fery.
La parte bassa giocherà tra lunedì e martedì e in una di queste due giornate toccherà a Jannik Sinner esordire.
QUALI PARTITE SI GIOCANO DOMENICA
Men’s Singles
-
Carlos Alcaraz vs. Adam Walton
-
Yannick Hanfmann vs. Zachary Svajda
-
Michael Zheng vs. Sebastian Korda
-
Tristan Schoolkate vs. Corentin Moutet
-
Alexander Bublik vs. Jenson Brooksby
-
Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics
-
Miomir Kecmanovic vs. Tomas Martin Etcheverry
-
Arthur Fery vs. Flavio Cobolli
-
Frances Tiafoe vs. Jason Kubler
-
Patrick Kypson vs. Francisco Comesana
-
Alexander Zverev vs. Gabriel Diallo
-
Emilio Nava vs. Kyrian Jacquet
-
Benjamin Bonzi vs. Cameron Norrie
-
Francisco Cerundolo vs. Zhizhen Zhang
-
Liam Draxl vs. Damir Dzumhur
-
Arthur Cazaux vs. Jaime Faria
Women’s Singles
-
Aryna Sabalenka vs. Tiansoa Rakotomanga Rajaonah
-
Anastasia Pavlyuchenkova vs. Zhouxuan Bai
-
Suzan Lamens vs. Anastasia Potapova
-
Mananchaya Sawangkaew vs. Emma Raducanu
-
Caty McNally vs. Himeno Sakatsume
-
Polina Kudermetova vs. Guiomar Maristany Zuleta de Reales
-
Ekaterina Alexandrova vs. Zeynep Sonmez
-
Yulia Putintseva vs. Beatriz Haddad Maia
-
Elsa Jacquemot vs. Marta Kostyuk
-
Aliaksandra Sasnovich vs. Jasmine Paolini
-
Olga Danilovic vs. Venus Williams
-
Hailey Baptiste vs. Marketa Vondrousova
-
Elina Svitolina vs. Cristina Bucsa
-
Talia Gibson vs. Anna Blinkova
-
Dayana Yastremska vs. Elena-Gabriela Ruse
-
Maria Sakkari vs. Leolia Jeanjean