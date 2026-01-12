Australian Open 2026, raccattapalle collassa in campo: Echargui corre ad aiutarla (VIDEO)

Attimi di paura durante il match di primo turno delle qualificazioni dell’Australian Open 2026 tra Moez Echargui e Luca Van Assche, interrotto dopo che una raccattapalle è collassata in campo. Le immagini mostrano chiaramente la ragazzina che non riesce più a stare in piedi sulle sule gambe e finisce per terra, proprio alle spalle di Echargui.

Il tunisino era girato di spalle perché si stava asciugando il viso con un asciugamano, ma non appena si è reso conto di ciò che stava succedendo si è precipitato ad aiutare la ball girl. Anche l’arbitro è immediatamente sceso dalla sedia per accertarsi delle condizioni della malcapitata.

Fortunatamente la raccattapalle è riuscita a rialzarsi, seppur con l’aria piuttosto disorientata, e l’allarme è rientrato. Fatto sta che la scena è stata piuttosto spiacevole e ha tenuto tutti gli spettatori con il fiato sospeso. Non è chiaro se il collasso sia dovuto al caldo – la temperatura è elevata ma non troppo a Melbourne in questi giorni – oppure magari a un calo di zuccheri.

Di seguito il video (sconsigliato a un pubblico sensibile):