ATP Finals in bilico: Musetti giocherà l’ATP 250 di Atene

Lorenzo Musetti giocherà l’ATP 250 di Atene, in programma dal 2 all’8 novembre 2025. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, il carrarino ha chiesto e ottenuto una wild card nel tentativo di qualificarsi alle ATP Finals di Torino.

La sconfitta contro Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi e le vittorie che hanno portato Felix Auger-Aliassime in semifinale costringono di fatto l’italiano a tornare in campo la prossima settimana.

MUSETTI E AUGER-ALIASSIME, MA NON SOLO…

Musetti resta attualmente ottavo nella classifica Race con 3.685 punti, ma la vittoria di Auger-Aliassime contro Valentin Vacherot porta il canadese a un totale di 3.595. Ne consegue che il nativo di Montreal potrà effettuare il sorpasso in caso di finale a Parigi e staccare definitivamente il pass per Torino in caso di vittoria del torneo. Il canadese sarà inoltre testa di serie numero 1 all’ATP 250 di Metz dove potrà tentare di aggiungere ulteriori punti al proprio bottino.

Ancora in lotta per un posto tra gli otto migliori tennisti della stagione troviamo Daniil Medvedev e Alexander Bublik: per sperare nella qualificazione sono però costretti alla vittoria finale sia a Parigi che a Metz o Atene. Attualmente solo il kazako è iscritto a uno dei due tornei: sarà testa di serie numero due nel 250 francese.