Alcaraz-Ferrero, Marca: alla base della separazione le clausole presenti nel contratto

Perché Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero sono arrivati alla rottura dopo sette anni insieme? Questa è la domanda alla quale tutti cercano di rispondere in questi giorni. I media spagnoli hanno avanzato varie ipotesi, tutte più o meno credibili. Secondo ‘Marca‘ la situazione è molto semplice: l’aspetto economico non centra. Il motivo della separazione tra i due è un contratto con annesse clausole.

Secondo la ricostruzione del quotidiano iberico, Ferrero ha ricevuto il contratto per il 2026 nella mattinata di sabato 13 dicembre. Per accettarlo o rifiutarlo avrebbe avuto a disposizione 48 ore. Tale contratto prevedeva uno stipendio significativamente inferiore rispetto a quello percepito nella scorsa stagione. L’ex numero uno al mondo però non ha avuto nulla da ridire, anche perché lui stesso aveva manifestato la volontà di ridurre l’impegno ed accompagnare Alcaraz solamente in una serie di tornei durante l’anno.

Ciò che invece ha spinto Ferrero a rifiutare sono state diverse clausole presenti nel documento. “L’allenatore valenciano le riteneva inaccettabili” riporta Marca. Tali clausole non vengono approfondite, tuttavia una delle teorie più gettonate sembra essere il desiderio di Alcaraz di allenarsi nella sua Murcia e non in quel di Villena, distante circa un’ora di macchina, dov’è situata l’accademia di Ferrero.