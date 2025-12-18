Next Gen ATP Finals 2025, Tien non sbaglia: batte Landaluce e tiene aperto il Gruppo B

Learner Tien risponde presente. Dopo la sconfitta di mercoledì contro Rafa Jodar, maturata dopo aver mancato quattro match point, l’americano si è preso la rivincita battendo Martin Landaluce in rimonta, con il punteggio di 1-4 4-1 4-3 (5) 4-3(2) in un’ora e 30 minuti.

“Ho avuto dei match point che sono scomparsi dai miei occhi in pochi secondi – ha dichiarato Learner Tien al termine dell’incontro – ma fortunatamente mi sono ricomposto e sono riuscito a chiudere il match”.

“Gli ultimi anni sono stati incredibili: ho lavorato duramente per essere qui”, ha aggiunto l’americano, analizzando l’ottima annata appena conclusa, la prima ad alti livelli e la prima con Michael Chang come guida, che ha voluto ringraziare: “Averlo come guida è straordinario, mi sta aiutando molto a portarmi a livelli sempre più alti”.

Una vittoria importante per Tien, che mantiene il Gruppo B ancora completamente aperto: il mancino statunitense affronterà domani Nicolai Budkov Kjaer, già a quota 6 punti. Landaluce, invece, se la vedrà nel derby con Rafa Jodar, con tutti e quattro i giocatori ancora in corsa per la qualificazione.

LA PARTITA

A partire forte è stato lo spagnolo che, dopo la sconfitta cocente del giorno prima, ha approcciato il match nel migliore dei modi, portando a casa il primo parziale in appena 15 minuti con il punteggio di 4-1. Pronta e immediata la reazione del finalista dello scorso anno, che ha restituito il 4-1 nel secondo set. Cruciale lo sviluppo del terzo parziale: Landaluce ha condotto fino al 3-2, arrivando anche a set point, annullato con grande freddezza da Tien grazie a una seconda di servizio all’incrocio delle righe.

Il servizio si è rivelato fatale per Landaluce nel tie-break, questa volta in negativo: un doppio fallo sul 3-4 ha compromesso il set e, di conseguenza, l’intero incontro. Non è bastato nemmeno un lungo toilet break per schiarire le idee allo spagnolo, con Tien che si è subito portato avanti di un break, prima di avere un pericoloso black out sul 3-1 40-0, non sfruttando quattro match point e rimettendo in partita Landaluce. Bravo l’americano a ricomporsi e a chiudere il set e il match nel tiebreak, aggiudicandosi la prima vittoria in questa edizione.