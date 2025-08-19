News

Quando e a che ora Errani/Vavassori giocano semifinale e finale doppio misto Us Open 2025: data e orario

Alessio Vinciguerra
By Alessio Vinciguerra
1 Min Read
Errani/Vavassori - Foto Ray Giubilo
US OPEN 2024 MIXED DOUBLES FINAL Sara Errani (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) defeated Taylor Townsend (USA) /Donald Young (USA) 7-6 (7/0) 7-5 Photo © Ray Giubilo

Sara Errani e Andrea Vavassori sono in missione e ora vedono più vicina la difesa del titolo di doppio misto degli US Open 2025. I campioni in carica nella prima giornata hanno mostrato un tennis spaziale, superando in due set prima Rybakina/Fritz (numeri 2 del seeding) e poi la coppia composta da Muchova e Rublev. Obiettivo semifinale raggiunto e ora mancano due match per un altro trionfo a livello major. Il prossimo step da superare è quello rappresentato dal sorprendente tandem costituito da Danielle Collins e Christian Harrison. I due statunitensi sono entrati all’ultimo momento in tabellone dopo il forfait di Siniakova/Sinner e hanno superato prima Bencic/Zverev e poi Townsend/Shelton.

TABELLONE E RISULTATI DOPPIO MISTO

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DOPPIO MISTO

MONTEPREMI DOPPIO MISTO

QUANDO SI GIOCANO SEMIFINALI E FINALI

Ci saranno più di 24 ore di riposo per Sara e Andrea, visto che le semifinali e poi la finale andranno in scena in sessione serale nella giornata di mercoledì 20 agosto. Si parte all’01:00 della notte italiana tra mercoledì e giovedì. Prima le due semi, poi a seguire l’atto conclusivo con il trofeo in palio.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS