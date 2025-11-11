ATP Finals 2025: Bolelli/Vavassori in semifinale, ko in due set Granollers/Zeballos

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in semifinale alle ATP Finals 2025. Gli azzurri, dopo il successo all’esordio contro i numeri 1 del mondo Cash/Glasspool, battono in due set i numeri 2 del ranking in doppio Marcel Granollers e Horacio Zeballos. 7-6(4) 6-4, in un’ora e 36 minuti di gioco, il punteggio in favore della coppia tricolore, che si guadagna con un turno d’anticipo un posto in semifinale a Torino. Si tratta di un risultato storico per il tennis italiano: mai nessuna coppia azzurra era riuscita a superare il Round Robin del torneo dei Maestri. Bolelli e Vavassori giocheranno (giovedì) l’ultima giornata con i tedeschi campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz.

LA PARTITA

Avvio di primo set a marce alte degli azzurri che, scaldati dal pubblico della Inalpi Arena, si guadagnano due palle break nel quarto gioco. Granollers/Zeballos non tremano e d’esperienza mantengono il parziale on serve sul 2-2. Dopo il break scampato, lo spagnolo e l’argentino entrano in partita e iniziano a fare la differenza in risposta. Nel finale di set prima Bolelli e poi Vavassori annullano rispettivamente tre e due palle break e riescono ad arrivare al tie-break. Tie-break dove fa la differenza un mini break preso dagli azzurri con un net piuttosto fortunoso di Bolelli per il 7-6(4) finale.

Nel secondo set la coppia italiana viaggia sulle ali dell’entusiasmo del primo parziale vinto e si porta in vantaggio di un break sul 2-0. Il break conquistato in apertura di parziale resiste fino alla fine per il 7-6(4) 6-4 in favore di Bolelli e Vavassori.