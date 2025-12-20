Rivoluzione Osaka: lascia Duguid e l’agenzia Evolve

Naomi Osaka affronterà il 2026 con una grossa novità: Stuart Duguid non sarà più il suo manager, la tennista non farà più parte dell’agenzia Evolve. Cambiamenti con un peso specifico non indifferente, soprattutto alla luce dell’ottima continuità trovata dall’atleta giapponese nel 2025. Grazie ai buoni risultati (finale a Montreal, semifinale allo US Open) è tornata stabilmente in Top 20 per la prima volta da quanto ha ripreso a giocare a seguito della maternità.

Il 2026 inizierà quindi in modo del tutto nuovo, considerando anche che Evolve è l’agenzia di management sportivo e di talenti creata proprio dalla ex numero 1 al mondo e da Duguid. Nel corso degli anni Evolve ha attirato anche Jabeur, Sabalenka e Kyrgios. Di recente ha fatto parlare di sé per l’organizzazione del torneo “Battle of the Sexes” che vedrà protagonisti proprio la bielorussa e l’australiano. Al momento non sono stati resi noti i motivi che hanno portato Osaka a lasciare l’agenzia.

La tennista ha scritto su Instagram: “Con l’anno nuovo mi separerò da Evolve e sono davvero grata per tutti i momenti che abbiamo condiviso”. Precisa anche che non ha ancora stabilito cosa succederà: “Quando prenderò la decisione su dove andrò, avrete mie notizie. Grazie per il supporto, sono molto entusiasta per l’anno prossimo!”. La stagione della novità per Osaka prenderà il via dalla United Cup: il 2 gennaio se la vedrà con Emma Raducanu e due giorni dopo affronterà la greca ex numero 3 del mondo Maria Sakkari.