Australian Open 2026: tutto facile per Sabalenka e Gauff, avanzano anche Svitolina e Mboko

Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio si è giocato il secondo turno femminile della parte alta di tabellone dell’Australian Open 2026 che ha visto scendere in campo, tra le altre, la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e la numero 3 del seeding Coco Gauff. La finalista del 2025 ha superato la numero 702 del ranking WTA Zhuoxuan Bai con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e dodici minuti; la statunitense, invece, si è sbarazzata con un doppio 6-2 della serba Olga Danilovic in un’ora e diciotto minuti. Accedono al terzo turno anche Elina Svitolina (12), Clara Tauson (14), Victoria Mboko (17) e Diana Shnaider (23). Continua la favola della turca Zeynep Sonmez, passata dalle qualificazioni. A sorpresa saluta Melbourne Emma Raducanu che cede in due set a Anastasia Potapova, n.55 WTA.

Sabalenka al terzo turno

Sabalenka parte forte, vince in apertura 5 game consecutivi, ottenendo due break a 0 e mostrando fin da subito la sua superiorità. La cinese, però, reagisce e nel settimo gioco strappa il servizio alla numero 1 del mondo. La bielorussa chiude il primo parziale per 6-3 nel nono game ai vantaggi, dopo aver perso 3 game di fila. Nel secondo set Bai vince un solo gioco e la 4 volte vincitrice Slam chiude per 6-1 accedendo così al terzo turno.

Gauff vince e convince

Stesso copione per la numero 3 al mondo Coco Gauff che nel primo parziale si porta sul punteggio di 5-0, dominando l’avversaria. Nel settimo game Danilovic si conquista il break ma la statunitense rimane concentrata e nel game successivo mette a segno il controbreak per chiudere il primo set 6-2. Nel secondo parziale la classe 2004 di Delray Beach non concede alcuna chance alla n.69 del mondo e con un break al secondo game e uno all’ottavo archivia la pratica Olga Danilovic per 6-2 6-2.

Vittorie per Svitolina e Mboko, rischiano Tauson e Shnaider

Elina Svitolina batte per 7-5 6-1 la qualificata Linda Klimovicova che gioca il primo set alla pari della testa di serie numero 12 del tabellone, subendo il break decisivo solo nel dodicesimo game. Nel secondo parziale l’ucraina alza il ritmo e in ventitré minuti chiude i conti.

Vince anche Victoria Mboko che supera con il punteggio di 6-4 6-3 la statunitense Catherine McNally in un match molto equilibrato. Nel primo set decisivo il break ottenuto dalla testa di serie numero 17 nel decimo game. Nel secondo la canadese parte male e subisce due break dall’avversaria, ritrovandosi sotto 3-0 nel punteggio. Grande prova di forza della giocatrice classe 2006 che vince 6 game consecutivi per vincere la partita e accedere per la prima volta al terzo turno di uno Slam.

Clara Tauson rischia più del dovuto contro la n. 150 WTA Polina Kudermetova, vincendo solo al terzo set con il punteggio di 6-3 3-6 7-5. Vince, invece, in rimonta Diana Shnaider contro la wild card australiana Talia Gibson per 3-6 7-5 6-3 in una battaglia durata due ore e tredici minuti.

A sorpresa esce Raducanu

Emma Raducanu si arrende a sorpresa all’austriaca Anastasia Potapova in due set con il punteggio di 7-6 6-2. Il match è subito incandescente con 5 break consecutivi, tre per la testa di serie n. 28 del tabellone che si porta in vantaggio per 4-2. Sul 5-4 serve per il set, ma arriva il break di Potapova che poi riesce a portarsi a casa il tie-break per 7-3. Nel secondo parziale la britannica vince solo due game e esce di scena al primo Slam dell’anno.

Andreeva dominante

Match quasi senza storia quello vinto da Mirra Andreeva a scapito di Maria Sakkari. La numero 8 del seeding ha la meglio sulla giocatrice greca col netto punteggio di 6-0 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Primo set assolutamente dominato per la numero 7 del mondo che chiude in soli 27 minuti. Secondo parziale nettamente più equilibrato con Sakkari brava a restare aggrappata al match recuperando il break subito in apertura. Andreeva torna in cattedra strappando nuovamente il servizio alla propria avversaria nel settimo game e chiudendo partita e incontro nel gioco successivo.