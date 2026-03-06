Masters 1000 Indian Wells 2026: esordio ok per Cobolli, battuto Kecmanovic in 3 set

Buon esordio nel Masters 1000 di Indian Wells 2026 per Flavio Cobolli, fresco vincitore dell’ATP 500 di Acapulco, che passa al turno successivo dopo aver battuto Miomir Kecmanovic. 3-6 6-3 6-4 il punteggio a favore dell’italiano, che approda al terzo turno dopo un’ora e 58 minuti di gioco. Non brillante nel primo set, Cobolli riesce però a rientrare in partita nel secondo parziale, per poi certificare il passaggio al turno successivo vincendo anche il terzo set. Se nelle prime fasi dell’incontro si è visto un Flavio stanco e appesantito, col passare dei minuti è emersa la capacità dell’italiano di gestire al meglio le energie, chiudendo in crescendo un match non semplice. Ad aspettarlo al prossimo turno ci sarà il vincente del derby statunitense tra Frances Tiafoe e Jenson Brooksby.

La partita

Dopo due game interlocutori, arriva subito la prima zampata di Cobolli, capace di strappare la battuta all’avversario portandosi sul 2-1 con servizio a favore. Il vantaggio dura poco, perché l’italiano viene breakkato nel game successivo dal serbo. Tante le difficoltà per Cobolli, apparso fuori ritmo per gran parte del set e nuovamente breakkato da Kecmanovic nell’ottavo gioco, con quest’ultimo che chiude il parziale per 6-3 in 37 minuti.

Dopo un avvio di secondo set non semplice, nel quarto gioco arriva la reazione di Cobolli, che sfrutta una delle tre palle break concesse dal serbo portandosi sul 3-1. Break confermato e set vinto dall’italiano per 6-3. Il terzo set parte subito in discesa per Cobolli, che nel primo gioco strappa nuovamente la battuta all’avversario. Da qui in poi nessun rischio: Kecmanovic si trova a dover fronteggiare numerose palle break, non sfruttate dall’italiano, che chiude il set e il match per 6-4.