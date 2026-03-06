Sinner, Musetti, Alcaraz: 6 domande a Marco Crugnola nella prima puntata di “Spazio Tennis Update”

“Non mi preoccuperei, e penso che la preoccupazione all’interno di chi se ne intende sia pari o uguale a zero. Quando entri contro Sinner cerchi solo di non fare una figuraccia e qualcuno ogni tanto può fare la partita della vita. Conoscendo Jannik, questo periodo senza punti da difendere secondo me è più una carica che una pressione.” Queste le parole di Marco Crugnola, ex numero 165 del mondo, che nella prima puntata di “Spazio Tennis Update” si è soffermato non solo sull’attuale momento dell’ultimo vincitore di Wimbledon, Jannik Sinner, ma anche sui recenti risultati registrati dai suoi colleghi Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti.

Parlando dello spagnolo, Crugnola ha sottolineato come, nonostante la recente separazione da Juan Carlos Ferrero, il giocatore sia rimasto lo stesso dominante visto in molti momenti del 2026: “Carlos è uno dei due non umani: una separazione così netta normalmente lascia strascichi importanti; invece lui è sembrato ancora più dominante e sta esprimendo un livello di tennis impressionante.”

Grandi parole anche per gli italiani Cobolli e Musetti. Sul primo, fresco vincitore dell’ATP 500 di Acapulco, Crugnola si è espresso così: “È clamoroso come riesca a esprimere un tennis pazzesco con dei numeri non pazzeschi: ad Acapulco è stato tre passi avanti nella gestione dei momenti importanti e quando arrivava palla break era ace o servizio vincente. Questo è da gran giocatore e sicuramente da top 10.” Parlando di Musetti, invece, ha dichiarato: “Lo switch mentale secondo me è arrivato con Wimbledon e in Australia c’è stata la consacrazione per il livello espresso; l’ingresso di José Perlas è un segnale chiaro di dove si vuole arrivare.”

Spazio anche a uno sguardo sul tennis moderno, oggi sempre più esigente dal punto di vista fisico: “Il tennis oggi è talmente esasperato, fisico, fatto di strappi e intensità altissime che prima o poi il conto arriva: l’intensità è altissima dal primo 15 del primo game fino all’ultimo.”

In chiusura, anche un pensiero su Stan Wawrinka, alla sua ultima stagione nel circuito: “Giù il cappello ogni volta che lo vedo battersi ancora: non è denaro, è passione vera e amore per questo sport, e questa capacità di rimettersi continuamente in gioco ce l’hanno in pochi.”