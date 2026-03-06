Darderi sul rapporto col padre: “Da piccolo non volevo ascoltarlo, ora ci capiamo meglio”

Luciano Darderi sta attraversando un notevole processo di maturazione, con risultati e prestazioni convincenti che gli hanno permesso di raggiungere la posizione numero 21 del ranking mondiale.

La recente vittoria nel torneo 250 di Santiago, in finale contro Yannick Hanfmann, è stata sola un’ulteriore spinta verso il resto di 2026 che ha le potenzialità per regalare diverse gioie al tennista italo-argentino.

Nel percorso del classe 2002 è stata centrale la figura del padre, e coach, Gino Darderi, che lo ha accompagnato sin dai primi colpi. Ai microfoni di Sky Sport, l’azzurro ha parlato delle emozioni, positive e negative, che genera avere di fianco a sé il proprio padre, ma, soprattutto, della crescita nel corso del tempo del rapporto tra i due: “Da piccolo non volevo ascoltarlo sia in campo che a casa. Ora ci capiamo meglio, grazie anche ai molti anni assieme”.

Nonostante il passare del tempo, persistono alcune divergenze padre-figlio, del tutto comprensibili in situazioni stressanti come quelle di un match, e Darderi ci tiene a ringraziarlo per la pazienza: “Succede che mi arrabbio con lui in campo, ma non è sua la colpa. Mi supporta in tutto ciò che faccio”.