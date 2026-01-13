Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 14 gennaio con Zeppieri e Bronzetti

Il programma delle qualificazioni con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 14 gennaio per l’Australian Open 2026. Tantissimi gli azzurri impegnati. Giulio Zeppieri e Lucia Bronzetti apriranno alla mezzanotte italiana la programmazione del campo 5 e del campo 7 giocando rispettivamente contro Brandon Holt e Mary Stoiana. In campo nella notte anche Francesco Maestrelli, Lucrezia Stefanini, Silvia Ambrosio, Stefano Travaglia e Francesco Passaro.
IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO
COURT 5
Ore 0:00 (5) Holt vs Zeppieri
COURT 7
Ore 0:00 (2) Bronzetti vs Stoiana
COURT 11
Terzo match dalle 0:00 Osuigwe vs Stefanini
COURT 13
Quarto match dalle ore 0:00 Ambrosio vs (14) Korpatsch
COURT 14
Terzo match dalle ore 0:00 Seyboth Wild vs (24) Maestrelli
Quinto match dalle ore 0:00 Cinà o Harris vs Vallejo
COURT 15
Secondo match dalle ore 0:00 Landaluce vs Travaglia
COURT 16
Terzo match dalle ore 0:00 Boyer vs (27) Passaro