Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 14 gennaio con Zeppieri e Bronzetti

Il programma delle qualificazioni con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 14 gennaio per l’Australian Open 2026. Tantissimi gli azzurri impegnati. Giulio Zeppieri e Lucia Bronzetti apriranno alla mezzanotte italiana la programmazione del campo 5 e del campo 7 giocando rispettivamente contro Brandon Holt e Mary Stoiana. In campo nella notte anche Francesco Maestrelli, Lucrezia Stefanini, Silvia Ambrosio, Stefano Travaglia e Francesco Passaro.

IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO

COURT 5

Ore 0:00 (5) Holt vs Zeppieri

COURT 7

Ore 0:00 (2) Bronzetti vs Stoiana

COURT 11

Terzo match dalle 0:00 Osuigwe vs Stefanini

COURT 13

Quarto match dalle ore 0:00 Ambrosio vs (14) Korpatsch

COURT 14

Terzo match dalle ore 0:00 Seyboth Wild vs (24) Maestrelli

Quinto match dalle ore 0:00 Cinà o Harris vs Vallejo

COURT 15

Secondo match dalle ore 0:00 Landaluce vs Travaglia

COURT 16

Terzo match dalle ore 0:00 Boyer vs (27) Passaro

