Tabellone maschile qualificazioni Australian Open 2026: 8 azzurri al via, subito derby Maestrelli-Giustino

Sorteggiato il tabellone di qualificazioni del primo Slam dell’anno: sono ben otto gli azzurri presenti nel maschile che, a partire dalla notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, si daranno battaglia per conquistare un posto nel main draw dell’Australian Open.
Sarà subito derby per la prima testa di serie italiana Francesco Maestrelli (24), che se la vedrà con Lorenzo Giustino. Segue Andrea Pellegrino (26), opposto al padrone di casa Sweeny. L’ultima testa di serie azzurra è Francesco Passaro (27), che inizierà il suo percorso affrontando Mark Lajal. Presenti anche Cinà, Zeppieri, Cecchinato e Travaglia. Di seguito il tabellone completo con tutti gli accoppiamenti.
TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
Hanfmann (1) – Hassan
Faria – Mikrut
Reis da Silva – Rocha
Sekulic (WC) – Trungelliti (18)
Burruchaga (2) – Peniston
Kolar – Gea
Lloyd Harris – Cinà
Pacheco Mendez – Vallejo (30)
Basilashvili (3) – Bueno
Herbert – Den Ouden
Marinkov (WC) – McCabe
Watanuki – Budkov Kjaer (23)
Barrios Vera (4) – Gueymard Wayenburg
Hewitt (WC) – Zheng
Crawford – Merida
Piros – Klein (28)
Holt (5) – Neumayer
Zeppieri – Added
Sakamoto – Evans
Pavlovic – Smith (32)
McDonald (6) – Popko
Galan – Grenier
Sachko – Mmoh
Bouzige (WC) – Draxl (20)
Blockx (7) – Cecchinato
Shimabukuro – Molcan
Kubler – Mayot
Moreno de Alboran – Gaubas (17)
Nishioka (8) – Fatic
Engel – Loffhagen
Galarneau – Basavareddy
Holmgren – Ofner (19)
PARTE BASSA
Moller (9) – Polmans (WC)
Bolt – Ymer
Llamas Ruiz – Bernet (WC)
Wong – Blanchet (31)
Tseng (10) – Landaluce
Ellis (WC) – Travaglia
Kym – Prado Angelo
Sweeny – Pellegrino (26)
Choinski (11) – Riedi
Coppejans – Nishikori
Ficovich – Rodionov
Habib – Svajda (29)
Virtanen (12) – Mejia
Wu – Krueger
Boyer – Barrena
Lajal – Passaro (27)
Lajovic (13) – Diaz Acosta
Cassone – Hsu
Guillen Meza – Seyboth Wild
Giustino – Maestrelli (24)
Prizmic (14) – Olivieri
Heide – Clarke
Fery – Winter (WC)
Tomic – Dellien (25)
Billy Harris (15) – Rodesch
Tu (WC) – Jodar
Glinka – Tabur
Van Assche – Echargui (22)
Carballes Baena (16) – Bouquier
Pinnington Jones – Bailly
Damm – Onclin
Droguet – Jarry (21)