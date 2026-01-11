Tabellone maschile qualificazioni Australian Open 2026: 8 azzurri al via, subito derby Maestrelli-Giustino

Sorteggiato il tabellone di qualificazioni del primo Slam dell’anno: sono ben otto gli azzurri presenti nel maschile che, a partire dalla notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, si daranno battaglia per conquistare un posto nel main draw dell’Australian Open.

Sarà subito derby per la prima testa di serie italiana Francesco Maestrelli (24), che se la vedrà con Lorenzo Giustino. Segue Andrea Pellegrino (26), opposto al padrone di casa Sweeny. L’ultima testa di serie azzurra è Francesco Passaro (27), che inizierà il suo percorso affrontando Mark Lajal. Presenti anche Cinà, Zeppieri, Cecchinato e Travaglia. Di seguito il tabellone completo con tutti gli accoppiamenti.

TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

Hanfmann (1) – Hassan

Faria – Mikrut

Reis da Silva – Rocha

Sekulic (WC) – Trungelliti (18)

Burruchaga (2) – Peniston

Kolar – Gea

Lloyd Harris – Cinà

Pacheco Mendez – Vallejo (30)

Basilashvili (3) – Bueno

Herbert – Den Ouden

Marinkov (WC) – McCabe

Watanuki – Budkov Kjaer (23)

Barrios Vera (4) – Gueymard Wayenburg

Hewitt (WC) – Zheng

Crawford – Merida

Piros – Klein (28)

Holt (5) – Neumayer

Zeppieri – Added

Sakamoto – Evans

Pavlovic – Smith (32)

McDonald (6) – Popko

Galan – Grenier

Sachko – Mmoh

Bouzige (WC) – Draxl (20)

Blockx (7) – Cecchinato

Shimabukuro – Molcan

Kubler – Mayot

Moreno de Alboran – Gaubas (17)

Nishioka (8) – Fatic

Engel – Loffhagen

Galarneau – Basavareddy

Holmgren – Ofner (19)

PARTE BASSA

Moller (9) – Polmans (WC)

Bolt – Ymer

Llamas Ruiz – Bernet (WC)

Wong – Blanchet (31)

Tseng (10) – Landaluce

Ellis (WC) – Travaglia

Kym – Prado Angelo

Sweeny – Pellegrino (26)

Choinski (11) – Riedi

Coppejans – Nishikori

Ficovich – Rodionov

Habib – Svajda (29)

Virtanen (12) – Mejia

Wu – Krueger

Boyer – Barrena

Lajal – Passaro (27)

Lajovic (13) – Diaz Acosta

Cassone – Hsu

Guillen Meza – Seyboth Wild

Giustino – Maestrelli (24)

Prizmic (14) – Olivieri

Heide – Clarke

Fery – Winter (WC)

Tomic – Dellien (25)

Billy Harris (15) – Rodesch

Tu (WC) – Jodar

Glinka – Tabur

Van Assche – Echargui (22)

Carballes Baena (16) – Bouquier

Pinnington Jones – Bailly

Damm – Onclin

Droguet – Jarry (21)